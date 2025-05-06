С 10 мая на железнодорожной станции Старый Оскол начнут функционировать пункты проверки в форме павильонов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 10 мая 2025 года на территории железнодорожного комплекса Старый Оскол (Белгородская область) начнут функционировать пункты досмотра пассажиров и гостей вокзала, которые находятся на улице Победы, д. 22А и Привокзальной улице. Эти пункты были запущены в рамках общей программы ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Новые станции досмотра оснащены рентгеновскими телевизионными установками, стационарными металлодетекторами для проверки багажа, а также оборудованием для радиационного контроля.

Вход на территорию железнодорожного комплекса, включая транзитное следование, возможен только через пункты досмотра. Юго-Восточная железная дорога просит пассажиров приезжать на вокзал заранее до отправления поезда и учитывать время на прохождение досмотра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.