С января по апрель 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 3,5 миллиона пассажиров.

09:46

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 3,5 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 847,6 тыс. пассажиров отправились в дальние поездки (-0,9%), а 2,7 млн пассажиров использовали пригородные сообщения (-0,5%).

За указанный период пассажирооборот составил 877,1 млн пасс.-км, что на 2,4% ниже, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении пассажирооборот за первые 4 месяца 2025 года составил 113,5 млн пасс.-км (-1,1%), а в дальнем следовании – 763,6 млн пасс.-км (-2,6%).

В апреле 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 901 тыс. человек, что на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 700,4 тыс. человек (+0,2%), а в дальнем следовании – 200,6 тыс. человек (-4,9%).

Пассажирооборот в апреле 2025 года составил 217,1 млн пасс.-км, что на 1,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 28,7 млн пасс.-км (+0,7%), а в дальнем следовании – 188,4 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.