Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 3,5 миллиона пассажиров.

2025-05-06 09:46
С января по апрель 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 3,5 миллиона пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 3,5 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 847,6 тыс. пассажиров отправились в дальние поездки (-0,9%), а 2,7 млн пассажиров использовали пригородные сообщения (-0,5%).

За указанный период пассажирооборот составил 877,1 млн пасс.-км, что на 2,4% ниже, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении пассажирооборот за первые 4 месяца 2025 года составил 113,5 млн пасс.-км (-1,1%), а в дальнем следовании – 763,6 млн пасс.-км (-2,6%).

В апреле 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 901 тыс. человек, что на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 700,4 тыс. человек (+0,2%), а в дальнем следовании – 200,6 тыс. человек (-4,9%).

Пассажирооборот в апреле 2025 года составил 217,1 млн пасс.-км, что на 1,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 28,7 млн пасс.-км (+0,7%), а в дальнем следовании – 188,4 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru