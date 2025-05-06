За период с января по апрель 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 41,3 миллиона тонн груза.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года было перевезено 41,3 млн тонн грузов, что на 11% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

В частности, было отправлено следующее количество грузов:

нефть и нефтепродукты – 11,7 млн тонн (снижение на 6,2% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);

строительные материалы – 6,9 млн тонн (снижение на 26,8%);

химические и минеральные удобрения – 6,4 млн тонн (рост на 4,6%);

железная и марганцевая руда – 3,5 млн тонн (снижение на 0,4%);

черные металлы – 2,8 млн тонн (снижение на 9%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,7 млн тонн (снижение на 48,1%);

руда цветных металлов и серное сырье – 1,4 млн тонн (снижение на 5,2%);

химические вещества и сода – 1 млн тонн (снижение на 0,2%);

кокс – 771,6 тыс. тонн (снижение на 13,4%);

цемент – 752,6 тыс. тонн (снижение на 6%);

лесные грузы – 657 тыс. тонн (рост на 0,7%);

лом черных металлов – 372,6 тыс. тонн (снижение на 36,6%).

За четыре месяца 2025 года грузооборот Свердловской железной дороги увеличился на 1,6% и достиг 68,9 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период увеличился на 0,7%, до 85,7 млрд тонно-км.

В апреле 2025 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 10,5 млн тонн (снижение на 13,9%). Грузооборот составил 17,3 млрд тарифных тонно-км (рост на 0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,3 млрд тонно-км (снижение на 0,9%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.