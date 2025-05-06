Транспортировка пассажиров по Красноярской железной дороге в период с января по апрель текущего года увеличилась на 1,3%

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Красноярска отправилось на поездки 2,1 млн пассажиров, что на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В числе этих пассажиров, количество тех, кто отправился в пригородные поездки, возросло на 2,3% и составило 1 млн 578 тыс. человек. Однако количество пассажиров, отправившихся в дальние поездки, сократилось на 1,5% и составило 529,5 тыс. человек.

За четыре месяца 2025 года пассажирооборот достиг 596,8 млн пасс.-км.

В апреле 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 562 тыс. пассажиров. Из них 435,4 тыс. отправились в пригородные поездки, а 126,6 тыс. - в дальние поездки.

Пассажирооборот в апреле 2024 года составил 145,3 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.