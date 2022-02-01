Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В расписание электропоездов восточного направления Красноярской железной дороги вносятся изменения

2022-02-01 14:13
В расписание электропоездов восточного направления Красноярской железной дороги вносятся изменения
В связи с ремонтными работами на восточном направлении Красноярской железной дороги в график пригородных поездов вносятся изменения.

Так, 2 февраля и далее по средам по измененному расписанию будут курсировать:

  • утренний электропоезд Иланская – Уяр будет отправляться со станции Иланская на 2 часа 20 минут позже – в 09:07 вместо 06:47, прибывать на станцию Уяр в 12:15 (вместо 09:55);
  • электропоезд Заозерная – Красноярск будет отправляться со станции Заозерная на час раньше – в 05:47 вместо 06:58, прибывать на станцию Красноярск в 09:47 (вместо 10:47).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

