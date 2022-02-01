В расписание электропоездов восточного направления Красноярской железной дороги вносятся изменения

В связи с ремонтными работами на восточном направлении Красноярской железной дороги в график пригородных поездов вносятся изменения.
Так, 2 февраля и далее по средам по измененному расписанию будут курсировать:
Время указано местное.
Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.