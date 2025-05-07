На железнодорожной линии Куйбышева началась кампания «Дай путь поездам!»

16:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на территории всей ОАО «РЖД» с 1 по 31 мая 2025 года, накануне летних школьных каникул.

Задача данного мероприятия – воспитание у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов.

Основными факторами происшествий становятся переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и получение травм от электричества.

Сотрудники железной дороги еще раз напомнят учащимся о правилах безопасного поведения на транспорте. Вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России они проведут рейды на станциях и перегонах КбшЖД для выявления подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге. Также будут организованы разъяснительные беседы в учебных учреждениях и центрах дополнительного образования детей, расположенных рядом с железной дорогой. В рамках акции здесь будут распространяться печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения возле железной дороги, а также тематическая сувенирная продукция.

Такой подход к профилактической работе позволяет акцентировать внимание подростков на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, отметила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.