"Экспресс славы" начал свое тематическое путешествие из города Самара.

2025-05-07 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд славы» отправился в путешествие по маршруту Самара – Курумоч – Самара, чтобы отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Во время путешествия гости могли насладиться тематической программой, которая позволила им окунуться в атмосферу военных лет. В рамках этого события прошли концерт военного оркестра, выступление театральной труппы «Город» и ансамбля ложкарей.

Также молодые таланты из детских центров представили свои творческие работы. Завершение программы отметило торжественное награждение победителей конкурса рисунков, стихов и музыкальных композиций, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Все желающие могли принять участие в поездке, а ветераны и воспитанники детских центров стали почетными гостями, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

