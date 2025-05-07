В честь 80-летия Победы на Свердловской железной дороге отдают дань уважения ветеранам и восхваляют героизм нации.

На станциях Свердловской железнодорожной магистрали, независимо от их размера, проводятся события, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники железной дороги отдают дань уважения участникам боевых действий, работникам тыла и ветеранам-железнодорожникам, чтобы сохранить и передать память о героических деяниях народа будущим поколениям.

В каждом регионе у мемориалов и памятников, посвященных воинам-железнодорожникам, проходят торжества и митинги, где всех присутствующих угощают военной кашей из полевых кухонь. В Екатеринбурге состоялся митинг у мемориала в честь работников СвЖД, погибших во время войны, рядом с народным памятником «С чего начинается Родина». Почтить память героев пришли представители рабочих коллективов Свердловской железнодорожной магистрали под руководством начальника дороги Павла Бурцева. Он призвал бережно относиться к памяти о подвиге поколения победителей, их смелости и героическом труде. Для ветеранов железной дороги в ДКЖ в Екатеринбурге был организован праздничный концерт. 9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к барельефу «Железные дороги в истории России».

Каждый год перед 9 Мая на СвЖД проводятся «Концерты под окнами ветеранов». Волонтеры-железнодорожники посещают ветеранов на дому, поздравляют их с праздником, дарят памятные подарки. Под окнами их домов звучат вальсы, исполняются песни «День Победы», «Катюша» и другие.

Сотрудники железной дороги стремятся творчески осмыслить события Великой Отечественной войны и рассказать о них своим современникам и потомкам. В Перми был поставлен любительский спектакль «Молотов. Бронепоезд. Победа» (премьера состоялась 28 апреля). На сцене ДКЖ в Екатеринбурге 5 мая прошел первый показ иммерсивного спектакля «Зенитчицы» о девушках-добровольцах, ушедших на фронт в 1941 году. Такой формат позволяет зрителям максимально погрузиться в происходящее и увидеть ожившие страницы истории.

Для того, чтобы напомнить современному поколению о военных и трудовых достижениях выдающихся местных железнодорожников, на территории СвЖД устанавливаются мемориальные знаки. В этом году на здании вокзала Каменск-Уральский была открыта мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Григория Павловича Кунавина, который отдал свою жизнь за Родину. Также на здании Свердловск-Сортировочной дистанции пути была установлена мемориальная доска в честь Героя социалистического труда Лаврентия Давыдовича Попкова.

Во время весенних субботников сотрудники железной дороги провели реставрацию мемориалов и памятников, а также благоустроили места захоронения участников Великой Отечественной войны. Это не просто проявление уважения к покойным, но и важный шаг в сохранении исторической памяти, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.