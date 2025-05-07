Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники из Калининграда отдали дань уважения памяти советских бойцов на месте массового захоронения в Голубево.

2025-05-07 15:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзале Голубево 7 мая прошло мероприятие, организованное работниками Калининградской железнодорожной магистрали, в ходе которого были возложены цветы к месту массового захоронения советских военных.

В церемонии приняли участие заместитель главы ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, руководитель Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, ветераны магистрали, ученики специализированных железнодорожных классов школ регионального центра, представители властных структур и транспортной прокуратуры.

В массовом захоронении покоятся 1133 советских военнослужащих, участвовавших в Восточно-Прусской операции. Сергей Сапегин напомнил собравшимся о том, что в январе 1945 года в районе станции Голубево происходили жестокие бои, которые закончились полным разгромом элитных немецких дивизий группы армии «Север». Эти сражения имели ключевое значение для победы над нацистской Германией. После разгрома вражеской группировки в Восточной Пруссии были освобождены значительные силы для продолжения наступления на Берлин.

Калининградская железная дорога уже четверть века заботится о мемориальном комплексе на станции Голубево. В 2013–2014 годах на территории захоронения были проведены реставрационные работы: благодаря пожертвованиям железнодорожников был установлен монумент скорбящей матери из цельного гранитного монолита, а также заменены плиты с уточненными именами советских солдат. Волонтеры и ветераны регулярно устраивают здесь уборки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

