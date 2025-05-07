Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 270 тыс. людей приветствовали "Поезд Победы" на Горьковском железнодорожном пути.

2025-05-07 14:56
Почти 270 тыс. людей приветствовали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд Победы», мемориальный состав, созданный на Горьковской железной дороге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вернулся в Нижний Новгород 7 мая.

В течение двух недель ретропоезд посетил 47 станций, где его встречали около 270 тыс. людей.

В праздничной встрече участвовали сотрудники Горьковской железной дороги под руководством начальника магистрали Сергея Дорофеевского, депутаты госдумы, представители исполнительной и законодательной власти Нижегородской области, ветераны железнодорожного транспорта и молодежь ГЖД, студенты и школьники профильных учебных заведений, жители Нижнего Новгорода.

«За две недели наш мемориальный состав посетил 11 регионов страны и сделал остановки на 47 станциях. Его встречали около 270 тыс. людей с улыбками и слезами. «Поезд Победы» – это дань уважения нашим предкам, великому подвигу железнодорожников, которые обеспечивали доставку техники и провизии к местам боевых действий, эвакуировали заводы и раненых солдат и офицеров», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Во главе состава был старинный паровоз, 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. За время пути мемориальный состав прошел более 3 тыс. км, был заправлен 44 тоннами угля и 150 кубометрами воды.

Во время остановок проводились праздничные концерты с музыкальными номерами артистов и духового оркестра центрального дворца культуры железнодорожников, а также местных творческих коллективов.

Отметим, что первый «Поезд Победы», созданный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию Победы над нацистской Германией, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

