Сотрудники железной дороги организовали занятия по безопасности для двухсот учащихся в Новосибирском регионе.

2025-05-07 14:49
Больше двухсот учащихся приняли участие в лекциях по безопасности, организованных железнодорожниками из Новосибирска в апреле. Обсуждения о профилактике детского непроизводственного травматизма проходили в школах, находящихся рядом со станциями Новосибирск-Главный и Падунская. Ученики 5–11 классов приняли участие в этих мероприятиях.

Детям напомнили о том, как вести себя безопасно на платформе и во время поездки на электричке, особое внимание было уделено правилам перехода железнодорожных путей: объяснили, что переходить пути можно только в специально отведенных для этого местах, по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. Железнодорожники рассказали, почему нельзя пролезать под вагонами и насколько важно снимать наушники и капюшон, не использовать телефоны, находясь рядом с железной дорогой.

Напоминаем: железная дорога – это место повышенной опасности. Большинство травматизмов граждан происходит при пересечении железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах. При нахождении на инфраструктуре необходимо быть внимательными и строго соблюдать правила безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

