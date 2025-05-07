Сотрудники железной дороги организовали обучающую экскурсию и лекцию по безопасности для педагогов в Омске.

14:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги организовали обучающую поездку на мотрисе для преподавателей школ Омской области. Главная цель этого мероприятия - предотвращение несчастных случаев с детьми на железнодорожных путях.

В ходе поездки до станции сортировки Московка, железнодорожники объяснили учителям основные причины травматизма - ходьба по рельсам, переход через железнодорожные пути в недозволенных местах. Они напомнили педагогам о необходимости регулярно обсуждать с учениками правила безопасности.

Участники поездки также посетили Центральный пост управления станции, осмотрели работу ремонтных мастерских и узнали историю депо, посетив его музей.

Профилактическая работа по предотвращению детского травматизма на ЗСЖД проводится круглый год в различных формах: выездные лекции в детских садах и школах, экскурсии для детей на предприятия железнодорожного транспорта, мероприятия с тематическими конкурсами и викторинами по знанию правил безопасности, сообщила пресс-служба ЗСЖД.