С мая по октябрь пожилые люди из Кузбасса получат возможность безвозмездно пользоваться услугами пригородного железнодорожного транспорта.

14:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого мая до первого октября 2025 года люди, достигшие предпенсионного и пенсионного возраста (для женщин – от 55 лет, для мужчин – от 60 лет), могут пользоваться услугами пригородных поездов в Кемеровской области бесплатно. Эта льгота действует в рабочие дни – с понедельника по четверг.

Чтобы получить льготный билет, пассажир должен предоставить паспорт или пенсионное удостоверение. Билет можно купить в пригородных кассах или непосредственно в поезде, если на станции отправления нет кассы.

Сведения о расписании электропоездов доступны на веб-сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в билетных кассах АО «Кузбасс-пригород», а также с 08:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.