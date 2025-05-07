Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Новосибирск достиг "Поезд Триумфа"

2025-05-07 14:32
В Новосибирск достиг
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В среду, 7 мая, накануне 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, на станцию Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги приехал исторический поезд «Эшелон Победы».

Состав поезда включал в себя знаменитый паровоз серии Л-0620, вагон-теплушку, медицинские вагоны и платформы с военной техникой. Перед приездом поезда прошло тематическое мероприятие «Вальс Победы», где участники исполнили парный танец в нарядах 1940-х годов, воссоздав атмосферу тех лет.

В праздничной церемонии участвовали ветераны, руководитель Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, глава Новосибирской области Андрей Травников и другие представители власти.

«Сегодняшнее символическое приезд знаменитого «Эшелона Победы» напоминает нам о важности железных дорог в период Великой Отечественной войны. Как верно отметил маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, «без подвига железнодорожников не было бы нашей победы». И это действительно так, ведь большая часть перевозок в военное время была выполнена железнодорожными магистралями. За годы войны железнодорожники отправили 443 тыс. эшелонов, перевезли почти 20 млн вагонов с войсками и грузами. Было восстановлено 117 тыс. км железнодорожных путей, в рекордно короткие сроки построено почти 10 тыс. км новых линий», – отметил Александр Грицай.

Приезд «Эшелона Победы» сопровождали выступления артистов. После прибытия поезда почетные гости возложили цветы к барельефу «Сибирякам, уходившим на фронт в годы Великой Отечественной войны».

Во время мероприятия на платформе работали интерактивные зоны. Посетители могли сфотографироваться с паровозом, принять участие в мастер-классах. Также гостям праздника вручили копии выпуска газеты «Гудок» от 9 мая 1945 года.

Более 5 тысяч человек присутствовали на торжественном мероприятии «Эшелон Победы» на станции Новосибирск-Главный, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru