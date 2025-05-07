Транспортировка пассажиров по Западно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 3,3%

14:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на территории Западно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено свыше 12 млн пассажиров, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого числа 1,4 млн пассажиров совершили дальние поездки (-1,6%), а 11 млн пассажиров воспользовались пригородным транспортом (+3,9%).

В апреле 2025 года количество перевезенных пассажиров составило 3,4 млн, что на 3,7% больше, чем в апреле 2024 года. Среди них 337 тыс. пассажиров совершили дальние поездки, а 3 млн пассажиров использовали пригородный транспорт. Общий пассажирооборот за апрель составил 392 млн пасс.-км, включая 253 млн пасс.-км в дальнем следовании и 139 млн пасс.-км в пригородном сообщении. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.