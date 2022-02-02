В феврале на Северо-Кавказской железной дороге организованы экскурсии из Ростова-на-Дону в Таганрог пригородными поездами

В феврале на Северо-Кавказской железной дороге организованы экскурсии из Ростова-на-Дону в Таганрог пригородными поездами

09:41

В феврале ростовчан и гостей донской столицы приглашают отправиться пригородными поездами на экскурсии в Таганрог. Практически каждые выходные туристов ждет своя программа знакомства с приморским городом.

Так, 5 февраля состоится тур «Удивительный Таганрог». Он рассчитан на любителей культурного отдыха. В программе – посещение городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова и Дома Чайковских. Во время экскурсии представится возможность по-настоящему погрузиться в атмосферу 50-60-х годов прошлого века, посидеть в уютном кресле с пледом, открыть для себя множество интересных исторических фактов, а также насладиться прекрасной музыкой.

20 февраля всех приглашают на экскурсионную программу «Виват Петру!», посвященную событиям ранней истории Таганрога. Туристов ожидает знакомство с экспозицией музея «Градостроительство и быт города Таганрога», познавательная пешая прогулка с гидом, а также небольшое танцевальное рандеву в «Петровской ассамблее» с Петром I и его придворными.

27 февраля любители поесть смогут отправиться в тур «Вкусное путешествие для гурманов». Его программа предусматривает знакомство с историей ресторанов и кафе Таганрога, рассказы об Азовском море, его морских обитателях и популярных блюдах. Экскурсия пройдет по знаковым заведениям приморского города, в которых состоятся дегустации блюд южной кухни.

Напомним: экскурсионные туры в Таганрог организованы АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» совместно с одной из туристических компаний города. Программы всех туров разработаны с учетом графика движения электричек на направлении Ростов – Таганрог.

Изучить тематику экскурсий и оформить заказ для участия в них можно на сайте АО «СКППК». В турпакеты включены проезд на пригородных поездах по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог и экскурсионное обслуживание со всеми туристическими активностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.