Поздравляем с Великим днем Победы!

Уважаемые ветераны военных и трудовых подвигов, ценные сотрудники железнодорожной отрасли!

Поздравляем вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Сакральный день – 9 мая 1945 года – навсегда оставил отпечаток в истории каждой российской семьи. Этот день стал символом неуклонной веры в триумф мира над войной, истинного мужества и героизма во имя благополучного будущего следующих поколений.

С самого начала войны работники железных дорог встали на защиту Отечества. Уже к 1 июля 1941 года было мобилизовано 42% всего парка локомотивов и вагонов для потребностей фронта. Железнодорожники под обстрелом врага доставляли на фронт эшелоны с солдатами, военной техникой, боеприпасами и продовольствием, эвакуировали население и предприятия, спасая жизни людей и промышленный потенциал страны.

За годы войны железнодорожным транспортом было перевезено почти 20 млн вагонов с солдатами и грузами, эвакуировано более 2700 заводов и фабрик, а также около 25 млн человек.

Под постоянными обстрелами специальные батальоны и отдельные железнодорожные бригады восстанавливали разрушенную инфраструктуру. Враг умышленно бомбил пути и ключевые станции, но благодаря самоотверженной работе сотрудников железных дорог движение поездов не прекращалось, что позволило обеспечить надежное снабжение фронта, успех оборонительных и наступательных операций Красной армии.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством сотни железнодорожников были удостоены звания Героя Социалистического Труда, тысячи награждены орденами и медалями.

Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто ценой невероятных усилий отстоял свободу и будущее нашей страны.

Вечная память павшим и слава живым!

Вечная слава героев живет в сердце каждого из нас, передается из поколения в поколение, служит моральным компасом, объединяет, помогает справляться с большими проблемами, решать глобальные задачи, защищать Родину и одерживать победу.

Год 80-летия Победы в России был объявлен Годом защитника Отечества, а в ОАО «РЖД» – Годом железнодорожной славы. Это проявление уважения к героическому прошлому нашей страны, символ продолжения военных и трудовых традиций. Специальная военная операция подтверждает: заветы старших товарищей живы – наследники победителей достойно несут знамя своих отцов, дедов и прадедов, с честью выполняя наказ любить и беречь родную землю.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Искренне желаем вам, вашим родным и близким счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель Роспрофжела Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров