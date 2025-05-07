Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравляем с Великим днем Победы!

2025-05-07 14:21
Поздравляем с Великим днем Победы!
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уважаемые ветераны военных и трудовых подвигов, ценные сотрудники железнодорожной отрасли!

Поздравляем вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Сакральный день – 9 мая 1945 года – навсегда оставил отпечаток в истории каждой российской семьи. Этот день стал символом неуклонной веры в триумф мира над войной, истинного мужества и героизма во имя благополучного будущего следующих поколений.

С самого начала войны работники железных дорог встали на защиту Отечества. Уже к 1 июля 1941 года было мобилизовано 42% всего парка локомотивов и вагонов для потребностей фронта. Железнодорожники под обстрелом врага доставляли на фронт эшелоны с солдатами, военной техникой, боеприпасами и продовольствием, эвакуировали население и предприятия, спасая жизни людей и промышленный потенциал страны.

За годы войны железнодорожным транспортом было перевезено почти 20 млн вагонов с солдатами и грузами, эвакуировано более 2700 заводов и фабрик, а также около 25 млн человек.

Под постоянными обстрелами специальные батальоны и отдельные железнодорожные бригады восстанавливали разрушенную инфраструктуру. Враг умышленно бомбил пути и ключевые станции, но благодаря самоотверженной работе сотрудников железных дорог движение поездов не прекращалось, что позволило обеспечить надежное снабжение фронта, успех оборонительных и наступательных операций Красной армии.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством сотни железнодорожников были удостоены звания Героя Социалистического Труда, тысячи награждены орденами и медалями.

Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто ценой невероятных усилий отстоял свободу и будущее нашей страны.

Вечная память павшим и слава живым!

Вечная слава героев живет в сердце каждого из нас, передается из поколения в поколение, служит моральным компасом, объединяет, помогает справляться с большими проблемами, решать глобальные задачи, защищать Родину и одерживать победу.

Год 80-летия Победы в России был объявлен Годом защитника Отечества, а в ОАО «РЖД» – Годом железнодорожной славы. Это проявление уважения к героическому прошлому нашей страны, символ продолжения военных и трудовых традиций. Специальная военная операция подтверждает: заветы старших товарищей живы – наследники победителей достойно несут знамя своих отцов, дедов и прадедов, с честью выполняя наказ любить и беречь родную землю.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Искренне желаем вам, вашим родным и близким счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель Роспрофжела Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru