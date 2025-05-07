Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

9 Мая на железнодорожных станциях городов, удостоенных звания "город-герой", будут организованы бесплатные образовательные туры для всех, кто захочет присоединиться.

2025-05-07 14:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках акции принимают участие Московский вокзал в Белоруссии, Финляндский в Санкт-Петербурге, Тульский в Москве, а также станции Волгограда, Мурманска и Смоленска.

Гиды расскажут гостям о прошлом вокзалов, о героических поступках железнодорожников и местных жителей, а также о архитектуре и строительстве зданий станций.

Участников ждут аудиовизуальные материалы, викторины и сувениры, а все гости смогут получить коллекционные открытки с историей вокзала и сделать фото на фоне тематической фотозоны.

Экскурсии начинаются в 11:00 и 13:00 по местному времени. Предварительная запись на мероприятия не обязательна.

