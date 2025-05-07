Железнодорожные работники подготовили к Дню Победы памятные плиты, стелы и мемориалы Второй Мировой Войны.

12:09

В предверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне на Московской железной дороге были отреставрированы памятные доски, стелы и мемориалы, посвященные героизму железнодорожников, воинов и офицеров. Большинство из них находятся на вокзалах, у станций, на территориях железнодорожных предприятий, в полосе отвода магистрали и служат напоминанием о том, какие битвы происходили за каждую станцию, за каждый полустанок.

Среди стел и памятников, которыми сегодня заботятся работники столичной магистрали, – много братских захоронений. Такие мемориалы присутствуют в каждом регионе Московской железной дороги. Самые большие – братские могилы возле станций Лазарево, Горбачево, Чернь Тульской области, на станциях Мармыжи Курской области, Ряжск – Рязанской и Александров – Владимирской .

Каждый год перед 9 Мая железнодорожники проверяют состояние всех памятников, при необходимости ремонтируют их, улучшают территорию вокруг. Так, на станции Змиевка Орловской области работники магистрали обновили ландшафтную композицию в виде красной звезды у братской могилы Героя Советского Союза М. Л. Спивака и его сослуживцев, которые погибли, защищая станцию от врага. Была благоустроена территория вокруг братской могилы погибших во время немецких бомбежек поездов военнослужащих, железнодорожников и медиков, расположенная у станции Ряжск Рязанской области.

Помимо прочего, на территории МЖД в постоянном экспозиции представлены паровозы и бронепоезда, служащие напоминанием о значительном вкладе работников железной дороги в Победу над противником. Особенно известен бронепоезд № 13 «Тульский рабочий», расположенный на Московском вокзале в Туле. Единственный в России полноразмерный макет бронепоезда «За Родину» приветствует пассажиров станции Чернь Тульской области, напоминая о том, что здесь был размещен дивизион «стальных крепостей на колесах». Паровоз у депо Рыбное, превращенный в мемориал, возглавлял состав, который доставил под Рязань танки, которые сразу же с платформ уходили в бой и освободили город.

Сотрудники железной дороги тщательно сохраняют память о всех героях Великой Отечественной войны, каждый год перед 9 Мая они поздравляют живущих ветеранов, тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.