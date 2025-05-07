Название Героя Советского Союза - машиниста Вениамина Вильского было присвоено электровозу на Красноярской железной дороге.

12:02

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажирский локомотив Красноярской магистрали – электровоз ЭП1 получил имя Вениамина Вильского, известного машиниста, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и почетного железнодорожника.

Это решение было принято в знак уважения и восхищения мужеством и героизмом ветерана, чтобы сохранить его память.

Торжественное мероприятие прошло в Красноярске, в локомотивном депо Красноярск-Главный у мемориала машинистам-фронтовикам. В нем участвовали руководители депо, сотрудники и ветераны.

Согласно традиции, имя, данное локомотиву, отображено на его борту.

Электровоз "Вениамин Вильский" будет работать на участке КрасЖД Транссиба от Мариинска до Тайшета, где Вениамин Вильский вел поезда почти 30 лет.

За подвиг, совершенный в январе 1945 года во время наступления на Одер, он был удостоен звания Героя Советского Союза. После возвращения с фронта, Вильский пришел работать на Красноярскую магистраль, где он проработал с 1951 по 1978 годы, начав с должности кочегара паровоза и закончив опытным машинистом электровоза.

В 2010 году на здании локомотивного депо Красноярск была установлена мемориальная доска в честь Вениамина Вильского.

Во время Великой Отечественной войны около 16 тыс. сотрудников Красноярской магистрали ушли на фронт. 22 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.