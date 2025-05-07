Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня Победы
2025-05-0711:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Олег Белозёров, исполняющий обязанности главы и председателя совета директоров ОАО «РЖД», на сетевом селекторном совещании поздравил команду РЖД с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручил государственные и отраслевые награды.
По указу Владимира Путина, президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Сергей Егорович Коняев – старший механик ремонтно-ревизионного участка Тындинской дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;
Андрей Сергеевич Крыгин – монтер пути Анисовской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры;
Анатолий Николаевич Кузьминов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств;
Анатолий Анатольевич Лихинин – электромеханик Брянского регионального центра связи Московской дирекции связи;
Сергей Михайлович Соловьев – наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов путевой машинной станции № 169 Свердловской дирекции по ремонту пути;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Александр Петрович Иванищев – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Cибирской дирекции тяги;
медалью «Луки Крымского»:
Андрей Викторович Давыдов – врач-анестезиолог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко»;
Татьяна Григорьевна Дроздова – медицинская сестра ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко»;
знаком отличия «За наставничество»:
Андрей Александрович Чабан – главный инженер дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.
Президент Российской Федерации выразил благодарность следующим лицам:
Сергею Александровичу Ефремову, который работает составителем поездов на станции Арзамас-2 Горьковской дирекции управления движением;
Ольге Николаевне Казьминой, заместителю начальника отдела службы экономики Юго-Восточной дирекции инфраструктуры;
Любови Иозосовне Туний, заместителю начальника отдела Санкт-Петербургского АФТО Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.
Министр транспорта Российской Федерации Роман Владимирович Старовойт постановил о благодарности за достижения в работе и многолетнюю честную службу следующим лицам:
Ольге Викторовне Куляко, дежурному по станции Оренбург Южно-Уральской дирекции по управлению движением;
Михаилу Фёдоровичу Шевцову, электромеханику производственного участка Тимашевск-Кавказский Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозёров наградил за высокие результаты в профессиональной деятельности:
Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» удостоены:
Олег Михайлович Герасимов, осмотрщик-ремонтник эксплуатационного вагонного депо Карымская Забайкальской дирекции инфраструктуры;
Юрий Николаевич Першиков, монтер пути Вологодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;
Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте» 40 лет награжден:
Юрий Алексеевич Милютин, заместитель начальника отдела пассажирских перевозок Калининградской железной дороги.
Руководитель РЖД выразил благодарность трудовым коллективам железнодорожного транспорта за обширную предварительную работу, связанную с отмечанием Дня Победы, уважение к ветеранам и привлечение молодого поколения к истории самоотдачи и героических деяний работников железных дорог.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.