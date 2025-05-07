Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня Победы

2025-05-07 11:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, исполняющий обязанности главы и председателя совета директоров ОАО «РЖД», на сетевом селекторном совещании поздравил команду РЖД с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручил государственные и отраслевые награды.

По указу Владимира Путина, президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Сергей Егорович Коняев – старший механик ремонтно-ревизионного участка Тындинской дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;
  • Андрей Сергеевич Крыгин – монтер пути Анисовской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Анатолий Николаевич Кузьминов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств;
  • Анатолий Анатольевич Лихинин – электромеханик Брянского регионального центра связи Московской дирекции связи;
  • Сергей Михайлович Соловьев – наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов путевой машинной станции № 169 Свердловской дирекции по ремонту пути;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Александр Петрович Иванищев – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Cибирской дирекции тяги;

медалью «Луки Крымского»:

  • Андрей Викторович Давыдов – врач-анестезиолог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко»;
  • Татьяна Григорьевна Дроздова – медицинская сестра ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко»;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Андрей Александрович Чабан – главный инженер дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Президент Российской Федерации выразил благодарность следующим лицам:

  • Сергею Александровичу Ефремову, который работает составителем поездов на станции Арзамас-2 Горьковской дирекции управления движением;
  • Ольге Николаевне Казьминой, заместителю начальника отдела службы экономики Юго-Восточной дирекции инфраструктуры;
  • Наталии Марковне Ковалевой, ведущему инженеру Красноярской дирекции снабжения;
  • Любови Иозосовне Туний, заместителю начальника отдела Санкт-Петербургского АФТО Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

Министр транспорта Российской Федерации Роман Владимирович Старовойт постановил о благодарности за достижения в работе и многолетнюю честную службу следующим лицам:

  • Ольге Викторовне Куляко, дежурному по станции Оренбург Южно-Уральской дирекции по управлению движением;
  • Михаилу Фёдоровичу Шевцову, электромеханику производственного участка Тимашевск-Кавказский Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозёров наградил за высокие результаты в профессиональной деятельности:

Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» удостоены:

  • Олег Михайлович Герасимов, осмотрщик-ремонтник эксплуатационного вагонного депо Карымская Забайкальской дирекции инфраструктуры;
  • Юрий Николаевич Першиков, монтер пути Вологодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте» 40 лет награжден:

  • Юрий Алексеевич Милютин, заместитель начальника отдела пассажирских перевозок Калининградской железной дороги.

Руководитель РЖД выразил благодарность трудовым коллективам железнодорожного транспорта за обширную предварительную работу, связанную с отмечанием Дня Победы, уважение к ветеранам и привлечение молодого поколения к истории самоотдачи и героических деяний работников железных дорог.

