Участники железнодорожного сообщения из Китая и Монголии присутствовали на собрании ретро-поезда "Победа" на станции Забайкальск.

Участие в торжественных событиях, связанных с прибытием ретропоезда "Победа" на пограничной станции Забайкальск, приняли представители международных делегаций из ООО "Харбинская корпорация КЖД" и АО "Улан-Баторская железная дорога". Как обычно, накануне Дня Победы здесь завершился маршрут ретросостава № 2.

1 мая он начал свое путешествие по Забайкальской магистрали со станции Петровский Завод. Прежде чем прибыть на самый большой железнодорожный пограничный переход в России в Китай, ретропоезд посетил Хилку, Могзон, Карымское, Шилку, Могойтуй, Оловянную и Борзу. Впервые были сделаны остановки в Тарбагатае, Домне и Урульге.

Представители иностранных делегаций вместе с жителями Забайкальска стали свидетелями торжественного митинга и концерта, организованного артистами ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.