Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация "РЖД" станет союзником международного кинофестиваля в Чите

2025-05-07 10:07
Корпорация
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «Российские железные дороги» станет со-организатором важнейшего социокультурного события региона - XII Международного кинофестиваля Забайкалья. Это значительное для всего Дальнего Востока кинособытие ежегодно происходит в Чите.

«Мы активно включаемся во все важные социокультурные проекты Забайкальского края и Амурской области, при этом особое внимание уделяем молодежи. Забайкальская железная дорога организует множество творческих соревнований, концертов и выставок разного формата, создает современные площадки для организации досуга. И, конечно, мы не можем оставаться в стороне от одного из самых ярких праздников искусства на Забайкальской земле, – заявил руководитель Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. – Очень важно, что в рамках Забайкальского кинофестиваля приглашенные артисты ежегодно посещают населенные пункты, удаленные от крупных центров. Культура приходит к людям, и это приносит свои плоды.

Отметим, что компания «РЖД» является ключевым партнером в обеспечении развития культуры, образования, спорта в населенных пунктах регионов присутствия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru