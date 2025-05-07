Корпорация "РЖД" станет союзником международного кинофестиваля в Чите

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «Российские железные дороги» станет со-организатором важнейшего социокультурного события региона - XII Международного кинофестиваля Забайкалья. Это значительное для всего Дальнего Востока кинособытие ежегодно происходит в Чите.

«Мы активно включаемся во все важные социокультурные проекты Забайкальского края и Амурской области, при этом особое внимание уделяем молодежи. Забайкальская железная дорога организует множество творческих соревнований, концертов и выставок разного формата, создает современные площадки для организации досуга. И, конечно, мы не можем оставаться в стороне от одного из самых ярких праздников искусства на Забайкальской земле, – заявил руководитель Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. – Очень важно, что в рамках Забайкальского кинофестиваля приглашенные артисты ежегодно посещают населенные пункты, удаленные от крупных центров. Культура приходит к людям, и это приносит свои плоды.

Отметим, что компания «РЖД» является ключевым партнером в обеспечении развития культуры, образования, спорта в населенных пунктах регионов присутствия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.