По случаю празднования Дня Победы, Забайкальская железнодорожная компания планирует провести свыше 100 праздничных мероприятий, включая концерты, спортивные состязания и выставки.

09:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Забайкальской железной дороги организовали масштабную программу патриотических, культурных и спортивных событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта программа стала самой массовой в Забайкальском крае и Амурской области по числу участников. Реализация мероприятий началась в марте, и в общей сложности планируется провести более 100 различных праздничных событий, инициированных железнодорожниками.

Одним из ключевых направлений подготовки к празднованию стали волонтерские акции работников ЗабЖД, направленные на помощь ветеранам железнодорожного транспорта, пенсионерам и семьям мобилизованных. Волонтеры занимаются ремонтом бытовой и сельскохозяйственной техники, уборкой на придомовых территориях, благоустройством хозяйств, восстановлением теплиц. Всего было организовано 45 визитов поддержки, а также начат цикл адресных поздравлений ветеранов.

Благоустройство и реставрация памятников и мемориалов участникам боевых действий и труженикам тыла также является важной частью работы.

На вокзалах, рядом с зданиями управления ЗабЖД и Читинского территориального управления открыты выставки «Дороги Победы в дни Великой Отечественной войны». На стендах представлена информация и фотографии, иллюстрирующие вклад железнодорожников в победу над врагом.

Флешмобы, организованные молодежным активом и волонтерами, привлекают большое внимание общественности. Железнодорожники поселка Карымское первыми провели акцию «Спасибо!», в ходе которой участники выстраиваются в форме слова благодарности. Предполагается, что подобные акции будут проведены в 10 населенных пунктах с участием более 3 тыс. человек.

Основным моментом праздничного марафона станет движение двух ретропоездов. Один из них завершит свой путь на станции Чита-2 9 мая в 15:00 по местному времени. Предполагается, что в праздничной церемонии прибытия ретропоезда примут участие главы Забайкальского края, 29 гвардейской общевойсковой армии, представители ветеранских и общественных организаций.

Напоминаем, что в этом году знаменитый паровоз «Лебедянка» и составы с военной техникой сделали 6 дополнительных остановок. Митинги и концерты были организованы для жителей Серышево, Екатеринославки, Талдана, Уруши в Амурской области, Домны и Тарбагатая в Забайкальском крае. Впервые в управлении паровозами приняли участие заслуженные ветераны локомотивной тяги. К тому же, на платформах станций Благовещенск, Петровский Завод, Могоча и Забайкальск в рамках одноименной акции творческие группы магистрали и все желающие исполнили «вальс Победы». Танцевальные номера перед прибытием ретропоезда будут представлены и на вокзале в Чите.

8 мая Читинский дворец культуры железнодорожников представит большой проект. Его команда подготовила музыкальный спектакль «Спасибо» с предварительной программой, включающей акцию по распространению георгиевской ленточки, концерт с песнями военных лет, работу полевой кухни.

В домах культуры железнодорожников в городах Хилок, Борзя, Могоча, поселках Амазар Забайкальского края и Уруша Амурской области состоятся праздничные концерты, фестивали, спектакли и тематические вечера. Школьники и студенты смогут принять участие в конкурсах на лучший рисунок, сочинение и декламацию стихов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.