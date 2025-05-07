В предверии школьных каникул на Забайкальской железной дороге начался ряд профилактических мероприятий под названием «Уступи дорогу поездам!»

С первого мая работники Забайкальской железнодорожной магистрали усилят профилактическую деятельность с детьми и подростками в течение месяца, чтобы предотвратить транспортные инциденты в районе движения поездов. Обычный ряд информационных мероприятий перед школьными каникулами также направлен на формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Вместе с представителями транспортной полиции и прокуратуры сотрудники железной дороги проводят информационные сессии в учебных заведениях, организуют экскурсии и акции для детей на вокзалах, а также рейды для предотвращения присутствия посторонних на железнодорожных путях станций и перегонов.

Стоит отметить, что за 4 месяца 2025 года на территории Забайкальской железной дороги из-за несоблюдения гражданами правил пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры 3 человека получили травмы от наезда подвижного состава, из них 2 – смертельно. За этот период несчастных случаев с несовершеннолетними не было.

ЗабЖД призывает взрослых строго контролировать детей в теплый период года, особенно во время школьных каникул. Необходимо предотвратить пребывание несовершеннолетних на территории объектов железнодорожной инфраструктуры. Помните: железная дорога - это зона повышенной опасности, а не место для прогулок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.