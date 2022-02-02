«Серебряный маршрут» снова свяжет старинные русские города этой весной

09:00

С 5 марта на весенний период возобновит курсирование туристический поезд № 924/923 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва. Поезд пользуется спросом у пассажиров: в осенне-зимний период поездки на нем совершили свыше 2 тыс. человек.

Туристический поезд позволит посетить несколько старинных русских городов за одни выходные. В рамках поездки можно будет познакомиться с историей древнего Пскова, увидеть памятники архитектуры Великого Новгорода и достопримечательностями Рыбинска, прогуляться по историческому центру Ярославля и полюбоваться панорамой Волги.

Комфорт пассажиров в пути следования будет обеспечен за счет вагонов СВ, купе и плацкартных вагонов, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне будет предусмотрен душ. Для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.

«Серебряный маршрут» будет отправляться каждую неделю по пятницам с Ленинградского вокзала Москвы. В предпраздничные дни поезд будет отправляться по субботам (5 марта и 30 апреля).

В настоящее время продажи открыты по 30 апреля включительно. Расписание поезда на май прорабатывается.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва-Ярославская-Туристическая.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробнее – в разделе «Путешествуй с ЖД».