Акция "Книга в дорогу" на вокзале Нижнего Новгорода привлекла более 300 участников.

2025-05-08 18:40
Акция
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 300 путешественников, местных жителей и гостей Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятии «Книга в дорогу», которое было организовано в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Основная цель этого мероприятия – стимулировать интерес к чтению среди населения, а также формировать и воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.

Сотрудники железной дороги поздравили путешественников, местных жителей и гостей города с предстоящим праздником. Каждый мог выбрать любую книгу, которая ему понравилась, и взять ее с собой в путь или оставить для бесплатного использования. Это были книги о Великой Отечественной войне различных жанров – романы, повести, рассказы, мемуары и т.д. Среди них были «Воспоминания и размышления маршала Советского Союза Г. К. Жукова», «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева, «Сын полка» Валентина Катаева, «Солдатский долг» Константина Рокоссовского, «Солдатами не рождаются» и трилогия романа-эпопеи «Живые и мертвые» Константина Симонова и многие другие.

В дополнение к книге, пассажиры получили символ воинской славы России – георгиевскую ленточку и сувенирную продукцию.

Следует отметить, что военная литература, представленная на стенде, привлекла внимание многих читателей. Особенно популярными были произведения Валентина Катаева и Михаила Шолохова.

Напоминаем: с февраля по апрель текущего года все желающие могли подарить книги о Великой Отечественной войне в дорожные научно-технические библиотеки, которые находятся в пределах Горьковской железной дороги. Вся собранная литература была представлена участникам мероприятия «Книга в дорогу».

Мероприятие «Книга в дорогу», организованное в честь Дня Победы, проводится на Горьковской железной дороге с 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

