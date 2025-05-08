На Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали прошли "Поезда Победы"

18:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезда Победы» были торжественно приняты на станциях Восточно-Сибирской железной дороги в преддверии 9 мая. Это праздничное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало любимой традицией для работников железной дороги.

Ретро-поезда, украшенные в праздничном стиле и возглавляемые паровозами, прибыли на станции Улан-Удэ, Иркутск-Сортировочный и Иркутск-Пассажирский. В этом году «Поезд Победы» впервые остановился в Ангарске.

На платформах вокзалов под аккомпанемент оркестра прошли митинги и праздничные концерты с участием руководства Восточно-Сибирской магистрали и представителей власти. Среди зрителей были ветераны железной дороги, труженики тыла, молодые сотрудники ВСЖД, а также пассажиры и жители городов.

«Восточно-Сибирская магистраль сыграла значительную роль в Великой Победе: здесь ремонтировали технику, подготавливали подвижной состав, собирали средства и продовольствие. Только в первый год войны на фронт отправились 1,5 тыс. работников дороги», – отметил в ходе митинга заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

На станциях Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ, кроме митинга, прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы», в котором приняли участие молодые работники железной дороги, волонтеры ВСЖД, гости праздника и горожане, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.