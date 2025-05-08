В полдень 9 мая, поезда из Калининграда прозвучат "сигналом Победы".

Всероссийская акция "Гудок Победы" будет проведена на Калининградской железной дороге 9 мая. В полдень, в честь 80-летия завершения Великой Отечественной войны, машинисты всех поездов, находящихся в движении, подадут продолжительный гудок.

В мероприятии примут участие 38 грузовых и пассажирских тепловозов, электропоездов и рельсовых автобусов пригородного сообщения.

Ранее по Калининградской железнодорожной линии курсировал "Эшелон Победы". С 25 апреля по 4 мая состав, возглавляемый паровозом серии "Л", прошел более 700 км, останавливаясь на станциях Балтийск, Багратионовск, Нестеров, Гусев, Черняховск, Полесск и Советск. Проект завершился 4 мая на Северном вокзале Калининграда с театрализованным представлением возвращения солдат-победителей на Родину и исполнением "Вальса Победы", сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.