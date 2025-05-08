Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, состоятся на станциях Горьковского железнодорожного направления.

2025-05-08 18:32
Мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, состоятся на станциях Горьковского железнодорожного направления.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Серия музыкальных программ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет организована Горьковской железной дорогой.

9 мая на главных станциях Горьковской железной дороги состоятся концерты для всех желающих, включая гостей и жителей Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Кирова, Ижевска и Агрыза. В рамках празднования будут исполнены песни военных лет с участием различных творческих коллективов.

В День Победы артисты народного ансамбля «Любава» выступят с 13:00 до 14:00 на территории железнодорожного вокзала Нижний Новгород.

Также с 12:00 до 14:30 у мемориала «Бронепоезд Козьма Минин» перед Центральным дворцом культуры железнодорожников (ул. Июльских дней, д. 1А) пройдет праздничный концерт творческих коллективов ЦДКЖ станции Нижний Новгород-Московский.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Напоминаем, что в честь 80-летия Великой Победы на главной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол) открыта выставка «Дороги Победы». С апреля этого года она также доступна в зданиях железнодорожных вокзалов Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Мурома, Ижевска, Канаша. Выставка будет работать до конца 2025 года. Вход бесплатный.

Экспозиция включает в себя плакаты с авторскими текстами от экспертов по железнодорожному транспорту, архивные фотографии, карты и инфографику, которые наглядно демонстрируют вклад железных дорог в Великую Победу, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru