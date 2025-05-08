Мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, состоятся на станциях Горьковского железнодорожного направления.

18:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Серия музыкальных программ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет организована Горьковской железной дорогой.

9 мая на главных станциях Горьковской железной дороги состоятся концерты для всех желающих, включая гостей и жителей Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Кирова, Ижевска и Агрыза. В рамках празднования будут исполнены песни военных лет с участием различных творческих коллективов.

В День Победы артисты народного ансамбля «Любава» выступят с 13:00 до 14:00 на территории железнодорожного вокзала Нижний Новгород.

Также с 12:00 до 14:30 у мемориала «Бронепоезд Козьма Минин» перед Центральным дворцом культуры железнодорожников (ул. Июльских дней, д. 1А) пройдет праздничный концерт творческих коллективов ЦДКЖ станции Нижний Новгород-Московский.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Напоминаем, что в честь 80-летия Великой Победы на главной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол) открыта выставка «Дороги Победы». С апреля этого года она также доступна в зданиях железнодорожных вокзалов Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Мурома, Ижевска, Канаша. Выставка будет работать до конца 2025 года. Вход бесплатный.

Экспозиция включает в себя плакаты с авторскими текстами от экспертов по железнодорожному транспорту, архивные фотографии, карты и инфографику, которые наглядно демонстрируют вклад железных дорог в Великую Победу, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.