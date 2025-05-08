Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сообщение для жителей Москвы и Московской области о потенциальных проблемах с мобильным интернетом с 7 по 9 мая 2025 года.

2025-05-08 11:50
Сообщение для жителей Москвы и Московской области о потенциальных проблемах с мобильным интернетом с 7 по 9 мая 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7-го по 9-е мая в столице могут быть проблемы с мобильным интернетом по причинам, которые не зависят от ОАО «РЖД».

Чтобы без проблем войти на сайт или в мобильное приложение «РЖД Пассажирам», используйте Wi-Fi или проводное подключение к интернету. Все веб-сервисы компании функционируют в обычном режиме. 

В мобильном приложении вы можете использовать ранее купленные билеты даже без подключения к интернету. 

Если у вас возникнут проблемы с мобильным интернетом, для возврата не использованных электронных билетов на дальнего следования поезда АО «ФПК», которые отправляются с 7 по 10 мая 2025 года (включительно), можно написать заявление для получения денег обратно через претензионный порядок.

Претензию следует отправить не позднее 11 мая 2025 года на электронную почту: Moscow07.05@fpc.ru. Не забудьте указать номер не использованного билета!

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru