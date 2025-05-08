Сообщение для жителей Москвы и Московской области о потенциальных проблемах с мобильным интернетом с 7 по 9 мая 2025 года.

11:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7-го по 9-е мая в столице могут быть проблемы с мобильным интернетом по причинам, которые не зависят от ОАО «РЖД».

Чтобы без проблем войти на сайт или в мобильное приложение «РЖД Пассажирам», используйте Wi-Fi или проводное подключение к интернету. Все веб-сервисы компании функционируют в обычном режиме.

В мобильном приложении вы можете использовать ранее купленные билеты даже без подключения к интернету.

Если у вас возникнут проблемы с мобильным интернетом, для возврата не использованных электронных билетов на дальнего следования поезда АО «ФПК», которые отправляются с 7 по 10 мая 2025 года (включительно), можно написать заявление для получения денег обратно через претензионный порядок.

Претензию следует отправить не позднее 11 мая 2025 года на электронную почту: Moscow07.05@fpc.ru. Не забудьте указать номер не использованного билета!