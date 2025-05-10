Близко к 600 учащимся и студентам из Нижнего Новгорода предстояло отправиться в Беларусь в рамках проекта «Уроки с путешествием» на День Победы.

09:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 мая 2025 года на Горьковской железной дороге прошло торжественное отправление туристического поезда, следующего по маршруту Нижний Новгород – Брест – Минск.

Событие было организовано в рамках межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почти 600 лучших учащихся школ и студентов учебных заведений Нижегородской области стали пассажирами этого поезда.

В торжественной церемонии отправления участвовали начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец, министры правительства Нижегородской области, а также жители столицы Приволжья.

«В начале войны железнодорожники осуществили переброску в тыл страны 2700 промышленных предприятий. Эвакуация производственных объектов и населения была выполнена в кратчайшие сроки. Во время Великой Отечественной войны мы строили ключевые для Победы железные дороги – это и известная Волжская рокада «Свияжск – Ульяновск», и не менее известная Ижевская рокада «Балезино – Ижевск». Они помогли стране одержать победу в Сталинградской и Курской битвах, защитить Москву. Ваш поезд пройдет из Нижнего Новгорода до Бреста и Минска по маршруту, который проходит через города, свидетели которых стали величайшие события Великой Отечественной войны. Уверен, что воспоминания об этом путешествии останутся у вас на всю жизнь!»– заявил Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта участники принимают участие в образовательных и обучающих сессиях, а также участвуют в обширной экскурсионной программе. Ученики путешествуют на комфортабельном поезде, состоящем из 17 вагонов АО «ФПК», оснащенных кондиционерами и розетками для зарядки электронных устройств. В состав поезда также входят вагоны с душевыми кабинами и специальное купе для пассажиров с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Мы запустили специальный рейс нашего проекта «Уроки с путешествием» в Брест и Минск. В нем принимают участие победители различных олимпиад и конкурсов, а также учителя, прошедшие конкурсный отбор. Во время войны Республика Беларусь потеряла треть своего населения, это были самые тяжелые потери. Участники нашего проекта увидят, как белорусы чтут память о Победе! Наш проект «Уроки с путешествием», реализуемый совместно с Волгоградской областью, уже работает 2 года. Я надеюсь, что наше сотрудничество с белорусскими коллегами в этом формате также продолжится!», - заявил Глеб Никитин.