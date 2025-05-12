За период с января по апрель 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено приблизительно 18 миллионов тонн груза.
За период с января по апрель 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 17,8 млн тонн грузов, что на 18,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – примерно 5 млн тонн (-8,8%);
нефть и нефтепродукты – 3,5 млн тонн (-16,2%);
химические и минеральные удобрения – 2,2 млн тонн (+15,4%);
металлолом – 705,2 тыс. тонн (-15,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 701,7 тыс. тонн (-0,4%);
зерно – 488,1 тыс. тонн (-73,8%);
строительные материалы – 528,3 тыс. тонн (-7,7%);
химикаты и сода – 507,9 тыс. тонн (-7%);
черные металлы – 502,1 тыс. тонн (-48,6%);
цемент – 411,3 тыс. тонн (-6,1%).
Грузооборот за указанный период составил 28,6 млрд тарифных тонно-км (-14,6% по сравнению с январем – апрелем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 35,9 млрд тонно-км (-14,1%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
