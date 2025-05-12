Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В год-юбилей на станциях Свердловской железнодорожной линии были открыты экспозиции под названием «Дороги Победы»

2025-05-12 16:01
На железнодорожных станциях городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь-2, Тюмень и Нижневартовск Свердловская железная дорога организовала выставки под названием «Дороги Победы». Экспозиция демонстрирует огромное значение железнодорожных путей в период Великой Отечественной войны и посвящена 80-летию Победы. Это графическое повествование, основанное на уникальных архивных материалах: фотографиях, картах, документах.

Выставка разбита на секции, которые рассказывают о масштабах железнодорожных перевозок, эвакуации, военно-санитарных поездах, паровозах – «трудовых конях» войны, а также о вкладе работников Свердловской железной дороги в Победу.

На станции Тюмень особое место в экспозиции занимают предметы, использовавшиеся на железной дороге во время войны, а также оригинальные документы и письма того периода. Например, можно увидеть рабочую сумку машиниста паровоза. Такие сумки железнодорожники называют «шарманками» и носят в них инструменты и еду для пути. Представлен аппарат Морзе, с помощью которого передавали информацию с одной станции на другую. Также можно прочитать отрывки из дневника дежурного по Тюменскому отделению товарища Паутова – он записывал на бумаге каждый рабочий день или письма с фронта тюменских железнодорожников своим родным. В экспозиции представлены награды Великой Отечественной войны и военные трофеи – фляжки, посуда, губная гармошка.

За 4 года войны 70% всех военных перевозок осуществлялось железнодорожным транспортом. Железные дороги стали жизненно важными артериями и Победы. Они обеспечили эвакуацию населения и промышленности вглубь страны, переброску войск и снабжение фронтов продовольствием, боеприпасами, горючим и техникой. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков отмечал: «Если бы не четкая работа железнодорожного транспорта, если бы не героический труд железнодорожников, не было бы Победы», сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

