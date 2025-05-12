Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Калининградской железнодорожной линии идет предупредительная кампания «Дай дорогу поездам!».

2025-05-12 15:38
На Калининградской железнодорожной линии идет предупредительная кампания «Дай дорогу поездам!».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летних школьных каникул на Калининградской железной дороге проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на воспитание у детей и подростков осознанного и безопасного поведения на железнодорожных путях.

В частности, до окончания мая будут проводиться совместные с транспортной полицией и общественными инспекторами проверки на предмет нарушений правил пребывания несовершеннолетних в зоне движения поездов. Особое внимание будет уделено опасным участкам, где ранее уже были случаи травматизма людей. Сотрудники железной дороги проверят наличие и состояние защитных сооружений, знаков безопасности, работоспособность систем звуковой и световой сигнализации на пешеходных переходах.

На станциях и пассажирских платформах размещены информационные материалы о правилах поведения на железнодорожных путях. В общественных местах и на транспорте идет трансляция профилактических видеоматериалов. В образовательных учреждениях Калининграда, Черняховска, Балтийска и Знаменска сотрудники железной дороги проведут уроки безопасности, беседы, игры и викторины.

Сотрудники Калининградской железной дороги настоятельно призывают родителей следить за поведением своих детей и не позволять им находиться в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru