На Калининградской железнодорожной линии идет предупредительная кампания «Дай дорогу поездам!».

Перед началом летних школьных каникул на Калининградской железной дороге проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на воспитание у детей и подростков осознанного и безопасного поведения на железнодорожных путях.

В частности, до окончания мая будут проводиться совместные с транспортной полицией и общественными инспекторами проверки на предмет нарушений правил пребывания несовершеннолетних в зоне движения поездов. Особое внимание будет уделено опасным участкам, где ранее уже были случаи травматизма людей. Сотрудники железной дороги проверят наличие и состояние защитных сооружений, знаков безопасности, работоспособность систем звуковой и световой сигнализации на пешеходных переходах.

На станциях и пассажирских платформах размещены информационные материалы о правилах поведения на железнодорожных путях. В общественных местах и на транспорте идет трансляция профилактических видеоматериалов. В образовательных учреждениях Калининграда, Черняховска, Балтийска и Знаменска сотрудники железной дороги проведут уроки безопасности, беседы, игры и викторины.

Сотрудники Калининградской железной дороги настоятельно призывают родителей следить за поведением своих детей и не позволять им находиться в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.