На Юго-Восточной железной дороге набирает популярность услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев

10:34

В 2021 году в билетных кассах Приволжского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) оформлено 5,2 тыс. документов на перевозку домашних животных без сопровождения владельцев. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. На Юго-Восточной железной дороге наибольшее количество питомцев отправлено из Воронежа и Белгорода.

Напомним, что на ЮВЖД оформление документов на перевозку домашних животных в багажных купе возможно в специализированных багажных кассах на 11 железнодорожных станциях в Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Поворине, Россоши (Воронежская область), Белгороде, Старом Осколе (Белгородская область), Липецке (Липецкая область), Тамбове, Мичуринске (Тамбовская область) и Балашове (Саратовская область).

Перевозить можно собак, кошек, птиц и других мелких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов, черепах), которые принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов. Перед погрузкой в поезд владельцу необходимо предъявить проводнику перевозочный документ и заявление.

Сервис доступен во всех поездах АО «ФПК», в составе которых есть багажное купе.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.