Во время форума «Россия – Исламский мир», который проходит в Казани, были добавлены дополнительные поезда пригородного сообщения.

2025-05-12 14:08
Транспортное обеспечение во время проведения XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет осуществлять Горьковская железная дорога. Форум пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 мая 2025 года.

С 14 по 16 мая на маршруте Казань – Аэропорт – Казань будет работать 14 дополнительных пригородных поездов от АО «Содружество». Для удобства перевозки участников и гостей форума до МВЦ «Казань Экспо», дополнительные поезда будут следовать без остановок.

Подробности о расписании дополнительных пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» +7 (800) 775-00-00, в справочных службах на вокзалах и в кассах пригородного транспорта, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

