Транспортировка контейнеров достигла 2,6 млн ДФЭ в период с января по апрель

2025-05-12 13:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 2 млн 558 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было отправлено более 1 млн ДФЭ (-2,3%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами сообщения, составило более 1,8 млн ДФЭ (-2,4%). В них было перевезено 26,9 млн тонн грузов, (+0,6%), включая:

  • химикаты и соду – 271,3 тыс. ДФЭ (-2,5% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • лесоматериалы – 202,2 тыс. (+5%);
  • химические и минеральные удобрения – 162 тыс. (+3,7%);
  • метизы – 139,2 тыс. (-3,1%);
  • промтовары – 130 тыс. (-4,5%);
  • бумагу – 127,6 тыс. (+7,6%);
  • машины, станки, двигатели – 114,1 тыс. (-9,7%);
  • автомобили и комплектующие – 109,1 тыс. (-23,4%);
  • черные металлы – 69,1 тыс. (-4%);
  • прочие и сборные грузы – 66 тыс. (-4,1%);
  • строительные материалы – 59,3 тыс. (-31,5%);
  • цветные металлы – 54,5 тыс. (+32,2%);
  • зерно – 54,1 тыс. (+22,9%);
  • нефть и нефтепродукты – 29,2 тыс. (-17,1%);
  • продукты перемола – 16,6 тыс. (+18,1%);
  • рыбу – 11,9 тыс. (-7,8%);
  • цветную руду и серное сырье – 9,2 тыс. (-6,6%);
  • мясо и животное масло – 8,3 тыс. (-4,6%);
  • каменный уголь – 4,3 тыс. (-3,6%);
  • соль – 3,7 тыс. (увеличение в 2 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 3,7 тыс. (-30,2%);
  • сахар – 2 тыс. (+29,7%);
  • другие продукты питания – 107,8 тыс. (+11,5%).
