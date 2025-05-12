Транспортировка контейнеров достигла 2,6 млн ДФЭ в период с января по апрель

13:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 2 млн 558 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было отправлено более 1 млн ДФЭ (-2,3%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами сообщения, составило более 1,8 млн ДФЭ (-2,4%). В них было перевезено 26,9 млн тонн грузов, (+0,6%), включая: