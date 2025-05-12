Транспортировка контейнеров достигла 2,6 млн ДФЭ в период с января по апрель
2025-05-1213:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 2 млн 558 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было отправлено более 1 млн ДФЭ (-2,3%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами сообщения, составило более 1,8 млн ДФЭ (-2,4%). В них было перевезено 26,9 млн тонн грузов, (+0,6%), включая:
химикаты и соду – 271,3 тыс. ДФЭ (-2,5% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
лесоматериалы – 202,2 тыс. (+5%);
химические и минеральные удобрения – 162 тыс. (+3,7%);
