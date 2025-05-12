Свыше 180 млн рублей выделено на подготовку детских летних оздоровительных лагерей Восточно-Сибирской железной дороги к летнему периоду.

12:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

183 млн рублей были выделены на организацию и проведение детской оздоровительной программы в социальных учреждениях Восточно-Сибирской железной дороги.

Во время школьных каникул более 3 тыс. детей проведут время в учреждениях этой магистрали. Большинство из них посетят загородные оздоровительные лагеря «Сибиряк» и «Огоньки», которые находятся в Республике Бурятии и Иркутской области. Сезон начнется 16 июня, и каждая из трех смен продлится 21 день.

С 1 июня по 29 августа около 1 тыс. детей улучшат свое здоровье в дорожных санаториях-профилакториях «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье». Здесь будут организованы 4 смены в течение лета.

Кроме того, 200 детей работников ВСЖД отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Шахтинский текстильщик» и «Зеленый огонек», расположенных на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Первая группа детей отправится на отдых в начале июня, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.