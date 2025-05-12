Игра с военно-патриотическим уклоном для студентов была проведена на железной дороге Горьковского направления в честь 80-летнего юбилея Победы.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Горьковской железной дороги создал военно-патриотическую игру "Мы нашей памяти верны", которую они организовали для студентов второго курса Нижегородского техникума железнодорожного транспорта, филиала Приволжского государственного университета путей сообщения.

Событие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной целью игры было морально-патриотическое воспитание молодежи, а также расширение их знаний и увеличение интереса к событиям Великой Отечественной войны.

Встреча прошла в читальном зале библиотеки Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде. Событие, в котором участвовали более 20 студентов техникума, было организовано в форме игры, включающей тур по маршруту из 6 станций: "Крепость на колесах", "Радиосвязь", "Литературная", "Архитектурная", "Героическая" и "Исторический блиц".

Идея игры заключалась в том, чтобы команды прошли определенный маршрут, указанный на карте. Участникам нужно было показать свои знания и сообразительность на 7 этапах. За каждое выполненное задание они получали буквы, из которых в конце события составили слово "память".

В процессе игры участники решили кроссворд по истории строительства бронепоезда "Козьма Минин" горьковскими железнодорожниками и его эффективного использования во время Великой Отечественной войны, узнали о вкладе железнодорожников в Победу советской армии над фашистами, изучили и работали с методом знакового кодирования (азбукой Морзе).

Завершением мероприятия стало создание тематического плаката "Память сильнее времени", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.