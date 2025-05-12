Запущено движение по второй новой линии на участке БАМа Датта – Кенада.

09:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После обновления до современной цифровой системы, на Дальневосточной магистрали в Хабаровском крае было возобновлено движение поездов по новому основному маршруту на участке Датта — Кенада Байкало-Амурской магистрали.

В процессе модернизации был ликвидирован разъезд Хокайти, проложено 9,5 км нового пути и построено 3 моста. Объект находится на затопленной территории в долине реки Мули и ее множества притоков, где обычны обильные осадки и резкое повышение уровня паводковых вод. Для защиты инфраструктуры путей были установлены противоэрозионные бермы и лотки, построены разделительные дамбы, реконструировано 6 водопропускных труб. В общей сложности было переработано более 180 тыс. кубометров грунта.

ОАО «РЖД» придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому после завершения работ на участке в реки Дальнего Востока будут выпущены около 5,5 тыс. мальков кеты и 3,3 тыс. мальков калуги.

Запуск второго нового пути на участке Датта – Кенада значительно увеличит пропускную способность на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино Байкало-Амурской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.