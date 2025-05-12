Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запущено движение по второй новой линии на участке БАМа Датта – Кенада.

2025-05-12 09:19
Запущено движение по второй новой линии на участке БАМа Датта – Кенада.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После обновления до современной цифровой системы, на Дальневосточной магистрали в Хабаровском крае было возобновлено движение поездов по новому основному маршруту на участке Датта — Кенада Байкало-Амурской магистрали.

В процессе модернизации был ликвидирован разъезд Хокайти, проложено 9,5 км нового пути и построено 3 моста. Объект находится на затопленной территории в долине реки Мули и ее множества притоков, где обычны обильные осадки и резкое повышение уровня паводковых вод. Для защиты инфраструктуры путей были установлены противоэрозионные бермы и лотки, построены разделительные дамбы, реконструировано 6 водопропускных труб. В общей сложности было переработано более 180 тыс. кубометров грунта.

ОАО «РЖД» придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому после завершения работ на участке в реки Дальнего Востока будут выпущены около 5,5 тыс. мальков кеты и 3,3 тыс. мальков калуги.

Запуск второго нового пути на участке Датта – Кенада значительно увеличит пропускную способность на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино Байкало-Амурской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru