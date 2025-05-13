Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 14 мая 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, которые следуют по маршрутам в Рязанской и Московской областях.

2025-05-13 15:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 мая 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Московской и Рязанской областям, в связи с обновлением инфраструктуры.

В период с 14 по 16, с 19 по 23, с 26 по 29 мая, а также 2 и 3 июня на участке Луховицы – Щурово и на станции Щурово Московской области будут продолжены работы по капитальному ремонту 14,2 км железнодорожного пути и установке стрелочных переводов. Технические "окна" для проведения работ запланированы с 05:50 до 16:00. Это повлияет на график движения пригородных поездов. У некоторых электропоездов Казанского направления МЖД изменятся время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, часть из них будет временно исключена из расписания.

Путевые работы также будут проведены на следующих участках:

  • 16–18, 23–25, 30–31 мая – на участке Рыбное – Дягилево и на станции Рыбное Рязанской области: технические "окна" запланированы с 23:00 до 03:00.
  • 15–16, 19–20 мая – на участке Ушинский – Шилово Рязанской области: с 09:00 до 15:00.
  • 20 мая на станции Шилово с 05:20 до 15:20 будет произведена замена стрелочного перевода.

В связи с этим в указанные дни изменится график движения некоторых электропоездов, следующих между станциями Рязань-1 и Луховицы, Гавердово, Ясаково, Шилово, Сасово, а также Шилово – Касимов, Свеженькая – Сасово и Москва – Голутвин.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

