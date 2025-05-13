Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств, с вокзалов Северной железнодорожной линии было отправлено 343,3 тыс. пассажиров на дальние расстояния с помощью поездов дальнего следования.

2025-05-13 15:46
С 25 апреля по 11 мая 2025 года со станций и вокзалов Северной железной дороги было отправлено 343,3 тыс. пассажиров дальнего следования, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самыми популярными стали поездки в Москву (141,8 тыс. пассажиров, +9,3% к тому же периоду 2024 года) и Санкт-Петербург (42,1 тыс., +6,5%), по маршрутам в пределах СЖД (140,7 тыс., +3,3%), а также в Нижний Новгород (13,9 тыс., +2,3%), на Черноморское побережье и в Кавказские Минеральные Воды (4,8 тыс., +25,7%).

Чтобы удовлетворить увеличившийся спрос на перевозки в Санкт-Петербург, в состав поездов № 45/46 Иваново – Санкт-Петербург – Иваново и № 317/318 Вологда – Санкт-Петербург – Вологда добавлялись дополнительные вагоны. В Москву ходил дополнительный поезд № 245/246 Архангельск – Москва – Архангельск, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

