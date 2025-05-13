Российские железные дороги и Новгородский регион подписали договор о взаимной работе и партнерстве.

14:30

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», и Александр Дронов, исполняющий обязанности губернатора Новгородской области, провели совместную встречу, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве на период 2025–2027 годов.

Документ содержит основные принципы взаимодействия между сторонами в области развития пассажирских и грузовых перевозок, железнодорожной инфраструктуры, реализации совместных социальных проектов и мероприятий в сфере туризма. В соглашении также учтены меры по повышению безопасности движения.

«Мы строим продуктивное взаимодействие с правительством Новгородской области, подходя к этому комплексно: развиваем инфраструктуру для грузовых перевозок, создаем новые предложения для пассажиров. Сегодняшнее соглашение закрепляет наши планы по реализации ряда направлений, включая развитие железнодорожного транспорта, туризма, здравоохранения, социальных проектов», - сказал Олег Белозёров.

«Российские железные дороги являются долгосрочным стратегическим партнером Новгородской области. Мы всегда находим конструктивные решения всех вопросов. Уверен, что мы продолжим работать в этом направлении», - подчеркнул Александр Дронов.

В рамках встречи также обсуждался вопрос о ремонте и благоустройстве железнодорожного вокзала в Великом Новгороде. Здание вокзала, построенное по проекту архитектора Игоря Явейна в 1950–1953 годах, является объектом культурного наследия регионального значения. В этом году планируется начать ремонтные работы внутри здания и залах ожидания, а также восстановить исторический облик здания. В будущем планируется благоустройство прилегающей территории, учитывая потребности маломобильных пассажиров.