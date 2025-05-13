С января по апрель 2025 года с Куйбышевской железной дороги было отправлено 82,6 тыс. ДФЭ.
2025-05-1314:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по апрель 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 82,6 тыс. ДФЭ контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 1% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 7,4% и достиг 49,9 тыс. ДФЭ.
Перевозками было доставлено:
химических веществ и соды – 36,6 тыс. ДФЭ (+7,6% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
различных и смешанных грузов – 3,1 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 2 раза);
жмыхов – 2,2 тыс. ДФЭ (+21,7%);
химических и минеральных удобрений – 1,6 тыс. ДФЭ (+27,9%);
лесоматериалов – 1,2 тыс. ДФЭ (+2,1%);
нефти и нефтепродуктов – 1,2 тыс. ДФЭ (увеличение – почти в 3 раза);
металлических конструкций – 175 ДФЭ (увеличение – почти в 10 раз);
промышленного сырья и формовочных материалов – 4 ДФЭ (увеличение – более чем в 4 раза), отметили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.
