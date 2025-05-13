С января по апрель 2025 года с Куйбышевской железной дороги было отправлено 82,6 тыс. ДФЭ.

14:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по апрель 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 82,6 тыс. ДФЭ контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 1% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 7,4% и достиг 49,9 тыс. ДФЭ.

Перевозками было доставлено: