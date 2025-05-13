С 24 мая 2025 года на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы из Кирова.

В летний сезон с вокзала Киров Горьковской железной дороги будут отправляться дополнительные дальнобойные поезда. Они будут следовать в сторону курортов южной России.

Поезд № 531/532 на маршруте Киров – Адлер впервые отправится 24 мая 2025 года в 17:50 и будет ходить через день. Поезд № 241/241 на маршруте Киров – Анапа впервые отправится 25 мая 2025 года в 21:49 и также будет ходить через день.

В пути предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске, Пензе и других населенных пунктах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.