С 4 февраля в составе фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал» начнут курсировать купейные вагоны нового модельного ряда

Одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Они обеспечат новый уровень комфорта: каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. Одна из комнат оборудована пеленальным столиком для пассажиров с детьми. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Конструкция вагона позволяет пассажиру удобно передвигаться на кресле-коляске. Такие вагоны оборудуются вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора.

Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под нужды пассажира в пути: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Первый состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал» сообщением Челябинск – Москва с обновленной купейной группой вагонов отправится из Челябинска 4 февраля 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.