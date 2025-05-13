Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель текущего года на Куйбышевской железнодорожной линии было перевезено более 19,4 млн тонн груза.

2025-05-13 13:19
На Куйбышевской железнодорожной линии с января по апрель 2025 года было перевезено более 19,4 млн тонн разнообразных грузов, что на 4,7% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Перевезено по железной дороге:

  • нефти и нефтепродуктов – 11,5 млн тонн (снижение на 1,7% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (увеличение на 4,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,1 млн тонн (снижение на 2,3%);
  • цемента – 194,7 тыс тонн (увеличение на 19,3%).

С начала 2025 года грузооборот достиг 43,6 млрд тарифных тонно-км (снижение на 3,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 54 млрд тонно-км (снижение на 1,1%).

В апреле 2025 года на Куйбышевской железной дороге было перевезено свыше 4,7 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в апреле 2025 года уменьшился на 9% по сравнению с апрелем 2024 года и составил 10,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за апрель 2025 года сократился на 6,5% и достиг 12,7 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

