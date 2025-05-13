Российские железные дороги достигли соглашения с фирмами «Уралхим-Транс» и «Уралкалий» относительно совместной работы по улучшению функционирования вагонных составов.

12:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компании "Российские железные дороги", "Уралхим-Транс" и "Уралкалий" заключили соглашения о сотрудничестве. Эти договоры определяют взаимные права и обязанности сторон на всех этапах эксплуатации вагонов. Документы подписали заместитель главы "РЖД" Михаил Глазков и руководитель "Уралхим-Транс", а также директор по логистике "Уралкалий" Всеволод Ковшов.

Соглашение определяет условия и порядок использования грузовых вагонов на инфраструктуре "РЖД", включая их допуск на сеть, определение мест временного размещения, когда вагоны не используются в транспортном процессе, планирование перевозок, перемещение и отцепку вагонов, а также условия и порядок технологического и информационного обмена между сторонами.

В документ также включено декадное планирование перевозок как в сторону увеличения объема, так и пересчет порожнего состава, необходимого для обеспечения перевозки, при меняющейся конъюнктуре рынка. Это особенно важно в настоящее время, когда изменения на рынках и в экономике влияют на предъявление грузовой базы. При декадном планировании есть возможность откорректировать работу парков операторов для достижения максимальной эффективности.

Информационный обмен между компаниями является одним из ключевых разделов договора. В частности, владелец вагона информирует о:

типах, объемах, периодах перевозок грузов, которые планируется осуществлять в принадлежащих ему вагонах;

основных направлениях перевозок грузов;

местах временного размещения вагонов.

"РЖД", со своей стороны, информирует об установленных ограничениях пропускной способности и их сроках, нормативных параметрах грузовой работы и в целом о согласованных объемах перевозок и перемещения вагонов.

«С начала текущего года мы уже установили партнерские отношения с несколькими операторами и успешно протестировали методы технологического сотрудничества. Такой подход позволяет сократить ненужные перемещения подвижного состава, улучшить качество перевозок, а также повысить маневренность железнодорожной системы. Сегодня мы заключили договоры с компаниями, специализирующимися на транспортировке удобрений и химической продукции, объемы которых стабильно увеличиваются. Это еще один значимый шаг в направлении повышения эффективности работы нашей сети», - отметил Михаил Глазков.

«Корпорация «Уралхим» полностью поддерживает инициативы РЖД по усилению движения вагонов по сети, которые холдинг реализует с октября 2024 года. Для нас, в качестве владельцев грузов, эти решения должны способствовать снижению транспортных расходов за счет уменьшения количества задействованных вагонов. Мы уже наблюдаем конкретные результаты этой работы: операционная ситуация на сети РЖД характеризуется высокой скоростью движения как грузовых, так и пустых вагонов, стабильностью и предсказуемостью. Это позволило нам сократить парк привлекаемых хопперов примерно на 2 тыс. вагонов по сравнению с III кварталом прошлого года», - заявил Всеволод Ковшов.

Напоминаем: ранее подобные договоры с ОАО «РЖД» заключили АО «ФГК», АО «Уголь-Транс», АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), ООО «Модум-транс» и ООО «Логопер». Еще 19 операторских компаний в настоящее время рассматривают возможность заключения договора.

ОАО «РЖД» призывает других владельцев подвижного состава и операторов присоединиться к этой инициативе. Образец типового договора о сотрудничестве доступен на сайте компании в разделе «Грузовые перевозки».