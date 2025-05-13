Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

По результатам работы в первом квартале 2025 года, Северная железнодорожная магистраль заняла лидирующую позицию среди всех магистралей, принадлежащих ОАО «РЖД».

2025-05-13 12:33
По результатам работы в первом квартале 2025 года, Северная железнодорожная магистраль заняла лидирующую позицию среди всех магистралей, принадлежащих ОАО «РЖД».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае, команда Северной железной дороги была награждена первым местом среди железнодорожных магистралей компании ОАО «РЖД» за результаты работы в I квартале 2025 года. При выборе лидеров учитывается множество показателей работы, на основании которых формируется рейтинг.

«Данный результат свидетельствует о высоком уровне профессионализма команды магистрали, общем понимании целей и способности каждого стать эффективным элементом команды. Первое место - это не только результат прошедшего этапа, но и стимул для будущего», - подчеркнул глава СЖД Рашид Сайбаталов.

В рейтинговую оценку включены состояние железнодорожного пути, соблюдение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие инцидентов, нарушающих безопасность движения, надежность работы и производительность оборудования. В I квартале на Северной железной дороге было перевезено более 13,5 млн тонн грузов и отправлено 2,9 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru