По результатам работы в первом квартале 2025 года, Северная железнодорожная магистраль заняла лидирующую позицию среди всех магистралей, принадлежащих ОАО «РЖД».

12:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае, команда Северной железной дороги была награждена первым местом среди железнодорожных магистралей компании ОАО «РЖД» за результаты работы в I квартале 2025 года. При выборе лидеров учитывается множество показателей работы, на основании которых формируется рейтинг.

«Данный результат свидетельствует о высоком уровне профессионализма команды магистрали, общем понимании целей и способности каждого стать эффективным элементом команды. Первое место - это не только результат прошедшего этапа, но и стимул для будущего», - подчеркнул глава СЖД Рашид Сайбаталов.

В рейтинговую оценку включены состояние железнодорожного пути, соблюдение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие инцидентов, нарушающих безопасность движения, надежность работы и производительность оборудования. В I квартале на Северной железной дороге было перевезено более 13,5 млн тонн грузов и отправлено 2,9 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.